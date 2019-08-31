معلومات جديدة عن الحليب يكتشفها العلماء

2019/08/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك العديد من النظريات الشائعة عن الحليب، بيد أنها ليست سوى أساطير وخرافات، تمكن العلماء من دحضها وتفنيدها علميا.

ومن بين النظريات والخرافات التي دحضها العلماء:

الحليب

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