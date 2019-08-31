2019/08/31 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعلنت امانة بغداد عن المباشرة صباح اليوم برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 2 ضمن منطقة باب المعظم المحلة 116 من اجل فتحه بالكامل.وقالت الامانة في بيان إن “هذا الشارع يعد من الشوارع المهمة كونه يربط مركز المدينة بعدد من المؤسسات الحكومية مثل مدينة الطب والطب العدلي وباقي الأبنية المحيطة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..الامانة تباشر بفتح شارع “مهم وحيوي” وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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