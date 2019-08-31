وزير الدفاع يتوعد بـ”إجراءات” للدفاع عن العراق تجاه اي اعتداء

2019/08/31 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توعد وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، بـ”إجراءات عسكرية وامنية” للدفاع عن العراق تجاه اي اعتداء.وقال الشمري خلال اجتماع “طارئ” لمجلس الدفاع بحسب بيان لوزارة الدفاع تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن وزارته “ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية “، مشددا على “ضرورة اخذ الحيطة والحذر من […]

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