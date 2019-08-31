امانة بغداد تفتح شارع مهم في باب المعظم

2019/08/31 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء تمت المباشرة صباح اليوم، برفع الكتل الكونكريتية عن شارع […]

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