الياسري: ننتظر وصول السير الذاتية الذاتية لمرشحي التربية

2019/08/31 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، السبت، تسلم مجلس النواب السير الذاتية لمرشحي وزارة التربية، مبينا أن البرلمان ينتظر وصول السير الذاتية لمرشحي التربية لعرضهم على التصويت.وقال الياسري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب لم يتسلم لغاية الآن أية سيرة ذاتية لمرشحي وزارة التربية”، مؤكدا أن “هذا الأمر مرتبط برئيس مجلس الوزراء […]

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