أردوغان يعترف: أهداف المئوية ستتأخر

2019/08/31 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ سنوات طويلة، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، سيحقق سلسلة من الأهداف الطموحة في الذكرى المئوية للجمهورية التركية الحديثة في 2023.

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