كنا: الرئاسة تتحمل تقصير اداء البرلمان وتغيب النواب

2019/08/31 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حمل النائب يونادم كنا، السبت، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الماضي، مبينا ان رئاسة البرلمان تتغاضى عن محاسبة المتغيبين او عرض القوانين الخلافية.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئاسة مجلس النواب وادارتها كانت مخيبة لامال الناخب في تحقيق اداء عالي في تمرير القوانين والتشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين”.واضاف […]

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