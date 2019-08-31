وفيق السامرائي: العراق تجاوز مرحلة الصراع.. هكذا تغلب مواطنوه على خطر الانتحاريين العرب

2019/08/31 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الخبير العسكري المتقاعد، الفريق وفيق السامرائي، السبت (31 اب 2019)، أن العراق تجاوز خطر الحر...





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