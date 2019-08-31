2019/08/31 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قذف بركان جزيرة سترومبولي في إيطاليا مساء امس الجمعة، بحممه وثار للمرة الثانية خلال شهرين. واطلق البركان سحابة من الرماد والحمم وصل ارتفاعها إلى نحو كيلومترين.ولم تعلن ادارة الاطفاء عن تسجيل اي خسائر بشرية ،الا انها اكدت مساهمتها باخماد الحرائق باستخدام الطائرات.وتقع الجزيرة جنوب غربي ايطاليا وترتفع بمقدار 926 مترا عن سطح البحر ويسكنها نحو 450

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بركان جزيرة سترومبولي الايطالية يثور من جديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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