الكشف عن حراك رباعي في عمان لاقصاء الحلبوسي

2019/08/31 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي، السبت، عن حراك سياسي يجري في العاصمة الأردنية عمان منذ اسبوع لانهاء هيمنة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على المشهد السياسي السني.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حراكا سياسيا يجري في عمان بقيادة جمال الضاري وخميس الخنجر واسامة النجيفي ورافع العيساوي لانهاء هيمنة الحلبوسي على القرار السياسي السني”، مشيرا ان “الحراك […]

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