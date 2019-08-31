الفرقة العباسية تعلن تدمير 3 مضافات لداعش في ديالى

2019/08/31 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت الفرقة العباسية القتالية، اليوم السبت، تدمير 3 مضافات لداعش الارهابي في ديالى.وقالت الفرقة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الطيران المسير وثق عملية مداهمة وتمكن من تدمير 3 مضافات لعناصر داعش الإجرامي في مناطق جنوب كنعان بقرى بني زيد وام الكطين وجميل خضير في قاطع ديالى”.واضافت، ان “العملية نفذت […]

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