2019/08/31 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على تاجر مخدرات في كربلاء وبحوزته 42 الف حبة مخدرة .وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ” ان مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء تمكنت بناءً على معلومات استخباراتية من القاء القبض على احد تجار المخدرات في مركز محافظة كربلاء وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته 42 الفا […]

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