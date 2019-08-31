2019/08/31 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي في منطقة باب المعظم وسط بغداد “.واوضحت الامانة في بيان ” انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء تمت المباشرة صباح اليوم السبت برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 2 ضمن منطقة باب […]

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