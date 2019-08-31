2019/08/31 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الزراعة, اليوم السبت , جهات نافذة بالعمل على إدخال البيض والدجاج إلى العراق رغم منعها في الأسواق المحلية ، مبينة أن العراق ماضي في الوصول الاكتفاء الذاتي لنهاية العام. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح له ، إن ” قرار منع استيراد بيض المائدة والدجاج الكامل مستمر إلا أن بعض الجهات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تكشف عن تهريب جميع البيض والدجاج المستورد إلى العراق النعيم نيوز.

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