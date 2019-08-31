اسعار النفط تتراجع 6% خلال آب لهذا السبب !

2019/08/31 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط بنحو 6 % خلال تعاملات شهر آب الذي شهد الكثير

من التغيرات التى أدت لتذبذب الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض

نتيجة الحرب التجارية بين امريكا والصين وضعف النمو الاقتصادي.

وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع

الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق

النفط.وتعرض الخام إلى ضغوط قوية اليوم لتتجاوز خسائره 3 بالمائة على

خلفية اقتراب إعصار دوريان من ولاية فلوريدا الأمريكية وهو الأمر

الذي من شأنه التأثير سلباً كذلك على الخام.وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت

الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في

الشهر المقبل.وضغطت التوترات التجارية على أسعار الخام خلال الشهر الحالي، حيث أن

تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف

المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط

الأسعار.واغلق سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الاول على

انخفاض بنحو 2.33 بالمائة إلى 59.08 دولار للبرميل بعد أن سجل 61

دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

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