بغداد تحتضن شعار كاس العالم 2022

2019/08/31 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم قطر 2022 وبالتعاون مع

الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بانها ستقوم بإطلاق الشعار الرسمي لبطولة

كاس العالم ٢٠٢٢ عن طريق عرض الشعار بطريقة الأبعاد الثلاثية في مواقع

تم اختيارها في ١٠ عواصم عربية ومن ضمنها العاصمة بغداد . وتقتصر الفعالية على إطلاق عرض الشعار بطريقة مرئية في تمام الساعة

8:22 من مساء يوم ٣ ايلول ٢٠١٩ .و حدد الجانب القطري موقعين في بغداد يتم الاختيار بينها وهما ، مبنى

المطعم التركي في ساحة التحرير و مبنى جامعة بغداد في منطقة الجادرية

، حيث سيكون الحدث منقول تلفزيونيا حول العالم من قبل القنوات وسيتم

تغطيته من خلال الإعلام الاجتماعي بكثافة كبيرة".

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