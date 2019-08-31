الحشد الشعبي يعتقل قاتلي الشهيد “أبو بكر السامرائي” ويعثر على جثته غرب الأنبار (صور)

2019/08/31 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات اللواء 45 في الحشد الشعبي، القبض على المجموعة الإرهابية الذي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء القائم غرب الأنبار، فيما عثرت على الجثة بعد اجراء كشف الدلالة.وقال إعلام الحشد إن “قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي القت القبض على المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو […]

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