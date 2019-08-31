وزير الدفاع يتوعد بـ”إجراءات عسكرية” للدفاع عن العراق تجاه اي اعتداء

2019/08/31 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الدفاع نجاح الشمري، بـ”إجراءات عسكرية وامنية” للدفاع عن العراق تجاه اي اعتداء.وقال الشمري خلال اجتماع “طارئ” لمجلس الدفاع إن “وزارته ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية “، مشددا على “ضرورة اخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق”.ووجه الشمري في جلسة مجلس الدفاع التي […]

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