2019/08/31 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف مدير سياحة كربلاء علاوي جبار حسون، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات لاستقبال الوافدين الى المحافظة من جميع أنحاء العالم، مشيرا الى ان أعداد الزائرين ستتضاعف.وقال حسون للمركز الخبري الوطني NNC، ان “محافظ كربلاء عقد اجتماعا مع الدوائر الأمنية والخدمية في المحافظة”، مبينا “تم تشكيل غرفة عمليات لإنجاح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياحة كربلاء تتوقع أعداداً مضاعفة من الزائرين لهذا السبب..وتعد خطة المركز الخبري الوطني.

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