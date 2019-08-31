2019/08/31 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم النادي السوري للدراجات السياحية اليوم زيارة لمدينة القنيطرة المحررة تضامنا مع أهلنا في الجولان السوري المحتل وذلك بمشاركة 80 دراجا من سورية ولبنان والاردن.وأشار أشرف القباني من النادي السوري للدراجات السياحية في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ61.بدوره أكد عصام الشاعر من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 80 دراجاً من سورية ولبنان والأردن يزورون القنيطرة المحررة تضامناً مع أهل الجولان المحتل النعيم نيوز.

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