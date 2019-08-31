القبض على قتلة “أبو بكر السامرائي” والعثور على جثته

2019/08/31 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الحشد الشعبي، القبض على المجموعة الإرهابية الذي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء القائم غرب الأنبار، فيما عثرت على الجثة بعد اجراء كشف الدلالة.

وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي القت القبض على المجموعة الارهابية التي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء القائم”.





وأضاف، أن “القوة عثرت على جثة الشهيد ابو بكر السامرائي بعد اجراء كشف الدلالة”.





يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي اقدم في شباط 2017 على اعدام الضابط في الجيش العراقي ابو بكر السامرائي بعد خطفه في منطقة النخيب.

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