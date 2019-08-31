إعتقال تاجر مخدرات بحوزته 42 ألف حبة في كربلاء

2019/08/31 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 42 ألف حبة في محافظة كربلاء.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبناءً الى معلومات استخباراتية من قبل المصادر تلقي القبض على احد تجار المخدرات في مركز محافظة كربلاء المقدسة وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته اثنان واربعون الف واربعمائة حبه مخدرة”.

وأشار الى “تدوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وتسليمها لقسم مكافحة مخدرات والمؤثرات العقلية”.





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