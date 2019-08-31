2019/08/31 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء تمت المباشرة صباح اليوم برفع الكتل الكونكريتية عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بفتح شارع حيوي وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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