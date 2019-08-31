2019/08/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المصرف العراقي للتجارة وبالتعاون مع كلية النسور الجامعة يوم السبت الموافق ٣١/٨/٢٠١٩ ودعما من المصرف للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرض مصرفي كبير للطلبة الذين يكملون دراستهم على النفقه الخاصة كلية النسور الجامعة | Al-Nisour University College.

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