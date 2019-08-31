2019/08/31 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kK6gi2vTxqo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خالد عبد الاله : السعودية لديها مشروع تقسيمي في اليمن وكذلك الامارات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خالد عبد الاله : السعودية لديها مشروع تقسيمي في اليمن وكذلك الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).