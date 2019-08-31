مصرف الرافدين يعلن عن المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار

2019/08/31 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “المصرف حدد اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض 100 مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و 50 مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية”.

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