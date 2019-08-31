سياحة كربلاء تتوقع أعداداً مضاعفة من الزائرين لهذا السبب.. وتعد خطة

2019/08/31 | 10:38

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بغداد/ سومر نيوز

كشف مدير سياحة كربلاء علاوي جبار حسون، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات لاستقبال الوافدين الى المحاف...

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