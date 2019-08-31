فتح شارع حيوي وسط بغداد

2019/08/31 | 10:38

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي وسط العاصمة.

وقالت ال...

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