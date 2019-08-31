الرافدين يعلن عن المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار

2019/08/31 | 10:38

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بغداد :سومر نيوز

اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السك...

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