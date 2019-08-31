امانة بغداد تباشر بفتح شارع مدينة الطب المغلق منذ 2006

2019/08/31 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ،صباح اليوم السبت، بفتح شارع مدينة الطب والطب العدلي في منطقة باب المعظم وسط العاصمة والمغلق قبل 13 عام.

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