2019/08/31 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة بابل خطة أمنية موسعة أعدتها قيادة الشرطة لتأمين المحافظة خلال شهري محرم وصفر وضمان إنسيابية حركة المواكب الحسينية.وقال مراسل للنعيم نيوز , إن الخطة الأمنية أخذت بعين الاعتبار مناطف شمال بابل وما يمكن أن تشهد من خروقات أمنية محتملة.وأضاف مراسلنا , أن الخطة ستشهد اشتراك مختلف صنوف القوات الأمنية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية لتأمين حركة المواكب الحسينية خلال شهري محرم وصفر في بابل النعيم نيوز.

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