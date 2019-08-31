2019/08/31 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (كوردستان 24)- حذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، من وجود "ثغرات أمنية" على خط التماس الذي يفصل القوات العراقية عن قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، مشيراً الى أن نشاط تنظيم داعش ينمو في تلك المناطق.

ونفذ تنظيم داعش في الآونة الأخيرة عدة هجمات في محيط المناطق المتنازع عليها بمحافظة ديالى مستخدماً فيها اساليب حرب العصابات.

وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايكل مولروي لكوردستان 24 إن تنظيم داعش يسعى للظهور مجدداً وأنه "يستغل الثغرات الأمنية" الموجودة في المناطق المتنازع عليها و"على طول الخط الفاصل بين القوات العراقية والكوردية".

وأضاف أن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق بين تلك القوات.

وتابع "تدعم الولايات المتحدة بقوة التقدم الأخير في العلاقات بين بغداد وإربيل...



في إطار الدستور العراقي، كما تدعم الولايات المتحدة حل القضايا الخلافية في الوقت المناسب، بما في ذلك قضايا الميزانية والنفط والواردات".

وأشار مولروي الى ان بلاده "ستواصل تشجيع التنسيق الأمني ​​بين الجانبين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها".

وبشأن الملف السوري، لفت المسؤول الامريكي الى أن موسكو تنظر إلى دمشق "باعتبارها مركزا لنهجها تجاه الشرق الأوسط الكبير".

وقال إن "سوريا تقدم لروسيا العديد من الفرص، بما في ذلك...



إعادة تأسيس مكانتها كقوة عظمى في المنطقة".

وأوضح مولروي أن روسيا تتغاضى عن "شركاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، مثل مصر وإسرائيل ومجلس التعاون الخليجي والعراق".

وقال إن روسيا "تزدهر في الفوضى".

غير أن مولروي شدد بالقول "شركاؤنا أهم رصيد لدينا، ونحن ملتزمون بأن نكون شريكا راسخاً، مع الاخذ بنظر الاعتبار الأمن الاقليمي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يحذر من "ثغرات امنية" في المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يحذر من "ثغرات امنية" في المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).