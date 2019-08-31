2019/08/31 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت الفرقة العباسية القتالية، السبت، تدمير 3 مضافات لداعش الارهابي في ديالى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرقة العباسية تدمر 3 مضافات لداعش في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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