الفرقة العباسية تدمر 3 مضافات لداعش في ديالى

2019/08/31 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الفرقة العباسية القتالية، السبت، تدمير 3 مضافات لداعش الارهابي في ديالى.

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