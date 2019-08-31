2019/08/31 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اتهم عضو مجلس النواب ستار الجابري اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب بتسويف استجواب الوزراء خلال الفصل التشريعي الماضي.

وقال الجابري لـ "ألعهد نيوز"

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