كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تغير التجارة عبر العالم؟

2019/08/31 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندما ظهرت البلوك تشين بدت وكأنها وسيلة غامضة لتسجيل معاملات العملات المشفرة، مثل بيتكوين.



لكن سرعان ما تحولت إلى ثورة في العالم الرقمي، وبدأت القطاعات

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