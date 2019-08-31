نائب: صراع الزعامة السنية يتصاعد والحلبوسي ضرب خصومه في ثلاث محافظات

2019/08/31 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى ..كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، السبت، عن تصاعد صراع الزعامة بشكل غير مسبوق داخل البيت السياسي السني، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرب خصومه في ثلاث محافظات.وقال الدوبرداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يسعى لتصدر الزعامة السنية من خلال مقترح الانتخابات المحلية […]

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