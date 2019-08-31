روسيا تطلق صاروخ روكوت لأغراض عسكرية

2019/08/31 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الفضاء الروسية، اليوم الجمعة، صاروخ “روكوت” الفضائي مع مركبة لأغراض عسكرية من المركز الفضائي “بليسيتسك”.أتجربة ناجحة جديدة للصاروخ البالستي الجديد المعروف باسم بولافامن غواصة يوري دولغوروكي الموجودة في البحر الأبيض في شمال روسيا تحت الماء، 23 مايو/ أيار 2018 وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، جرت جميع العمليات التمهيدية وإطلاق صاروخ روكوت

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