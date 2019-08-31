2019/08/31 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق القت استراليا، عشرة الاف كتاب على الارصفة، بهدف تشجيع القراءة لمواطنيها ، حيث يسمح للمواطن بالحصول على الكتب لقراءتها مجاناً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطريقة غريبة.. دولة تلقي 10 الاف كتاب على الارصفة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطريقة غريبة.. دولة تلقي 10 الاف كتاب على الارصفة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).