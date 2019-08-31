الجبوري: السنة يعانون التشرذم والانقسام ومشروع النجيفي انتخابي

2019/08/31 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان السابق صلاح الجبوري، السبت، أن الوضع السني يعيش حالة من التشرذم والانقسام، فيما عد المشروع الجديد لرئيس تحالف القرار اسامة النجيفي “انتخابيا”.وقال الجبوري في تصريحات اوردتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “التشرذم واضح جداً في الوضع السني، ولا يختلف عليه أحد، حيث يوجد […]

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