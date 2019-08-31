2019/08/31 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت عقود النفط، وأغلق الخام الأميركي منخفضا حوالي ثلاثة في المئة قبيل إعصار يقترب من ساحل فلوريدا قد يقوض الطلب، لكن الأسعار سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل يوليو تموز بدعم من إنحسار لهجة التصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 65 سنتا، أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يغلق منخفضا لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يغلق منخفضا لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).