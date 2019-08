الاستخبارات الأمريكية.. ترامب ارتكب خطأ بعد نشره صورة اطلاق قمر صناعي فاشلة

2019/08/31 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

أثار نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس صورة لموقع عملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، مخاوف الاستخبارات من كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية وفضح أسرارها.

وأظهرت الصورة غير الملونة التي نشرها ترامب على تويتر موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة تعرضا للتدمير.

ونفى في تغريدة له تحت الموقع المحدد لمكان الإطلاق، أن تكون الولايات المتحدة ضالعة في “الحادث المأساوي أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ (سفير) من موقع الإطلاق رقم واحد في سمنان بإيران”.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الجمعة، دافع ترامب عن نشره للصورة وأكد مجددا أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بهذا الحادث.

وقال: “كانت لدينا صورة.



قمت بنشرها وهو ما لدي الحق المطلق في القيام به”.

وأضاف أن الإيرانيين “كانوا سيطلقون صاروخا كبيرا ولم تسر الأمور بشكل جيد.



لا علاقة لنا بذلك”.

وكتب: “أطيب التمنيات لإيران وأتمنى لها التوفيق في تحديد ما حدث في الموقع رقم واحد”.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran.



I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One.



pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

واعتبر باتريك إدينغتون وهو محلل سابق لصور الأقمار الصناعية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن الصورة التي بثها ترامب هي صورة سرية التقطها قمر تجسس أمريكي على ما يبدو.

وأضاف: “إذا نشر الرئيس ببساطة على تويتر صورة من إفادة سرية جرى التقاطها عبر أكثر قدراتنا في مجال الاستطلاع تقدما، فإن هذه من دون شك أخبار سارة لخصومنا”.

ومضى يقول: “في حين يحظى (ترامب) بسلطة رفع السرية عن أي وثيقة اتحادية، فإن تويتر ليس وسيلة شرعية لذلك”.

وأبلغ مسؤول دفاعي أمريكي شبكة “سي.إن.بي.سي” بأن الصورة التي بدت أنها لقطة من نسخة مادية لصورة القمر الصناعي، كانت في تقرير مخابرات يوم الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق الصواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية طهران من تطوير قدرات صاروخية بالستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية.

المصدر: “رويترز”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات الأمريكية.. ترامب ارتكب خطأ بعد نشره صورة اطلاق قمر صناعي فاشلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات الأمريكية.. ترامب ارتكب خطأ بعد نشره صورة اطلاق قمر صناعي فاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).