طهران تدعو الصحفيين لتفقد قمرها الصناعي

2019/08/31 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذرى جهرمي، دعا صحفيي بلاده لتفقد قمر صناعي ، الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق أن تجربة إرساله إلى الفضاء فشلت في محطة إطلاق فضائية شرق طهران.وقال جهرمي، الذي نشر صورة له والقمر الصناعي خلفه، إن “قمر ناهيد الصناعي هنا ولم نسلمه …

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