الخزانة الامريكية تدرج ناقلة النفط الإيرانية على قائمتها السوداء

2019/08/31 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا - 1" في قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان، إن السفينة كانت تحمل النفط لصالح منظمة تسمى بـ"قوة القدس" تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت واشنطن الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية أيضا، بحسب البيان.

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة بموقع "تويتر": "أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للمملكة المتحدة بأن ناقلة النفط أدريان داريا-1، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى سوريا".

وأضاف: "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة تتجه في طريقها نحو ميناء طرطوس السورية.



آمل أن تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطأ كبيرا الثقة بظريف".

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة، منتصف آب الجاري بعد احتجازها منذ 4 تموز الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلبا أمريكيا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

وعقب الرفض، أصدرت محكمة أمريكية قرار المصادرة.

يشار أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس1" إلى "أدريان داريا-1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

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