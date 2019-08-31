مركز أوروبي أمني: العراق قادر على رد الاعتداءات الاسرائيلية

2019/08/31 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المستشار في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب عماد علو، السبت، قدرة العراق في الرد على الاعتداءات الصهيونية الأخيرة، مبينا ان الحكومة قادرة على التحرك دبلوماسية والضغط على الحلفاء من اجل منع اي اعتداء مقبل.وقال علو في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ادانة اسرائيل في مجلس الامن الدولي عبر الاعتماد على الحلفاء من الدول العربية والصديقة، […]

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