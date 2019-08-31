خطيب جمعة الناصرية : الانفصام بين العقيدة والعمل, أزمة هوية أم خلل في المنجهية!!

2019/08/31 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة جمعة الناصرية في مصلى أنصار الإمام المهدي بإمامة الشيخ ماجد الجهلاوي.حيث أشار الشيخ الجهلاوي في خطبته الأولى إلى أهمية الحفاظ على قيم و تقاليد وهوية المجتمع الإسلامي من الانسلاخ وراء الثقافات الغربية.كما تحدث سماحته عن الإنفصام بين العقيدة والعمل , متسائلاً “هل هي أزمة هوية أم خلل في المنهجية!!”.و أكد …

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