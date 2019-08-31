بعملية عسكرية متطورة.. قوات خاصة في البصرة تنفذ انزال جوي على مطلوبين وتعتقلهم(فيديو)

2019/08/31 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق نفذت قوات الرد السريع فجر هذا اليوم في محافظة البصرة، عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على مطلوبين للسلطات الامنية وفق مذكرات قبض.وشارك في هذه العملية ابطال اللواء الاول وسرية المهام الخاصة في الرد السريع من خلال عملية انزال جوي.[…]

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