وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الناقلة الإيرانية “أدريان داريا1”

2019/08/31 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الناقلة الإيرانية “أدريان داريا واحد” التي أبحرت من جبل طارق قبل أيام.

وقالت الوزارة في بيان، إن سفن مثل “أدريان داريا واحد” تُمَكّن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة ونشر الإرهاب، مبينة أن أي شخص يقدم الدعم لهذه الناقلة يواجه خطر العقوبة.

وأضاف البيان، أن كبار المسؤولين في الحرس الثوري هم من يشرف منذ فترة طويلة على تصدير النفط الإيراني، وإرساله إلى النظام السوري أو وكلائهم في المنطقة.

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