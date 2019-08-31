العثورعلى رفاة يعتقد انها لاحد جنرالات نابليون بعد 207 من وفاته

2019/08/31 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء آثار على رفاة يعتقد انها تعود لأحد جنرالات نابليون بونابرت المفضلين مدفونا في مرأب أسفل قاعة رقص وذلك بعد أكثر من 200 عام من وفاته متأثرا بإصابات لحقت به في روسيا عام 1812.

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