نائب يكشف عن معاقبة صيدلي في ميسان لم يلتزم بالاسعار

2019/08/31 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي، السبت، عن قيام نقابة الاطباء فرع ميسان بتوجيه عقوبة الانذار لصيدلي لم يلتزم بالاسعار، فيما طالب وزارة الصحة ونقابة الصيادلة باصدار تسعيرة رسمية مناسبة لجميع الادوية اسوة بدول الجوار وللحد من دخول وانتشار المهربة منها.وقال الموسوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "قيام نقابة الصيادلة بمعاقبة احد الصيادلة في ميسان كونه يبيع الدواء باسعار اقل من المتعارف عليه هي مخالفة قانونية واجتماعية حيث يشير القانون الى معاقبة الصيادلة ممن يبيعون الدواء باعلى من هوامش الربح المقررة ولم يشير باي حال من الاحوال الى عدم البيع باقل من الاسعار".

وأضاف الموسوي، أن "هذا ما اشرنا اليه من تقصير نقابة الاطباء ووزارة الصحة في موضوع ايجاد تسعيرة رسمية مناسبة لجميع الادوية او حتى المراقبة والتفتيش على الاسعار الحالية او مخالفات بيع الادوية من صيدليات غير مرخصة ووجود الادوية المغشوشة وانتشارها بشكل واسع مما يؤثر على صحة وسلامة المواطن العراقي".

وطالب الموسوي، وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بـ"قيامهم وباسرع وقت باصدار تسعيرة رسمية مناسبة لجميع الادوية اسوة بكل دول الجوار والحد من دخول وانتشار الادوية المهربة الى داخل العراق".

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