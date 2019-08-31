نائب يكشف عن معاقبة صيدلي في ميسان لم يلتزم بالاسعار

وأضاف الموسوي، أن "هذا ما اشرنا اليه من تقصير نقابة الاطباء ووزارة الصحة في موضوع ايجاد تسعيرة رسمية مناسبة لجميع الادوية او حتى المراقبة والتفتيش على الاسعار الحالية او مخالفات بيع الادوية من صيدليات غير مرخصة ووجود الادوية المغشوشة وانتشارها بشكل واسع مما يؤثر على صحة وسلامة المواطن العراقي".
وطالب الموسوي، وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بـ"قيامهم وباسرع وقت باصدار تسعيرة رسمية مناسبة لجميع الادوية اسوة بكل دول الجوار والحد من دخول وانتشار الادوية المهربة الى داخل العراق".
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