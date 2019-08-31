2019/08/31 | 11:41

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شرطة ذي قار تقبض على ثلاثة مسلحين كانوا يرومون قتل مواطن بدعوى "الثأر"

بغداد/...أعلنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، القبض على ثلاثة مسلحين خلال محاولتهم قتل أحد المواطنين بدعوى الثأر.

وذكر إعلام شرطة ذي قار في بيان، إنه "بناء على تعاون أحد سائقي سيارات الاجرة( التاكسي ) في تقديم معلومات تفيد بوجود أشخاص يستقلون سيارة صالون وبحوزتهم أسلحة نارية، على الفور توجهت دوريات شرطة النجدة إلى صوب الشامية بمدينة الناصرية قرب جسر الحضارات وحسب المعلومات والاوصاف تم ضبط السيارة و القبض على ثلاثة متهمين المتهم ( ع ، ش ، ر ) والمتهم ( ف ، ش ، ر ) والمتهم( ح ، ع ، ك )".

وأضاف البيان أن "المسلحين ضُبط بحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد و مسدس، اعترفوا بانهم ينتظرون الفرصة لقتل شخص والأخذ بالثأر منه إثر حادث قتل سابق"، مبينا أن "المتهمين احيلوا إلى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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